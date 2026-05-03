На суде олигарх Коломойский высказался о сроках окончания конфликта на Украине

Олигарх Коломойский: конфликт на Украине не закончится в ближайшие три года

Украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) во время судебного заседания заявил, что военный конфликт с Россией «точно не закончится» в ближайшие три года. Видео разместил ТСН.

Телеканал не уточнил, когда была сделана запись.

В сентябре 2023 года Коломойского задержали и заключили под стражу на Украине. Ему предъявили обвинения в мошенничестве и легализации незаконно приобретенного имущества, нелегальном завладении активами «Приватбанка» и организации покушения на юриста зятя экс-президента республики Леонида Кучмы.

В марте 2024 года суд взыскал в доход России активы, принадлежавшие олигарху. Решение было принято в связи с административным иском заместителя генерального прокурора РФ к украинскому предпринимателю и связанным с ним лицам. Поводом для обращения в суд стало их участие в экстремистской деятельности и финансировании вооруженных сил Украины.

Ранее Служба безопасности Украины узнала о готовящемся покушении на Коломойского.