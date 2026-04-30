Зеленского призвали «проглотить» правду Мерца об Украине

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется смириться со словами канцлера Германии Фридриха Мерца, который считает нереалистичным скорое вступление Украины в Евросоюз. Об этом пишет итальянское издание AntiDiplomatico (AD).

«Зеленский вынужден проглотить то, что сказал Мерц о нереалистичности вступления Украины в ЕС в ближайшие годы», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, заявление Мерца стало крахом стратегии украинского лидера по отношению к ЕС. При этом Зеленский, как обратили внимание в издании, продолжает делать вид, что не понимает условия Брюсселя и требует назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

По данным агентства Bloomberg, первые переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться уже в ближайшие недели. При этом полноценное принятие Киева в объединение остается под вопросом: лидеры стран — участниц блока выступают против ускоренной процедуры, а в Евросовете подчеркивают, что стране нужно «еще работать», чтобы заслужить место в ЕС. Тем временем Германия и Франция предлагают «символическое» членство для Украины — без права голоса и доступа к финансированию. Однако Киев такой вариант не устраивает.

