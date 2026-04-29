Война США и Израиля против Ирана
Белый дом может запросить дополнительные средства на войну с Ираном

Хегсет: Белому дому могут понадобиться дополнительные деньги на войну с Ираном
Администрация Вашингтона может направить Конгрессу США запрос на получение дополнительных средств для продолжения войны с Ираном. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет ТАСС.

«Если и когда дополнительный запрос будет направлен, то его львиная доля предназначалась бы не на Иран, а на боеприпасы», — сказал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов.

По словам Хегсета, на продолжение военной операции против Ирана Белый дом запросил бы менее $25 млрд.

До этого исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст сообщил, что расходы США на операцию против Ирана сейчас составляют именно столько. Херст уточнил, что большая часть денег была потрачена на боеприпасы.

Как писал портал Iran War Cost Tracker, стоимость военной операции США против Ирана превысила $65 млрд. Ресурс обновляет данные в режиме реального времени и ведет подсчет средств, необходимых для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета базируется на докладе Пентагона конгрессу, в котором сказано, что первые шесть дней операции стоили $11,3 млрд, а в дальнейшем расходы составят $1 млрд в день.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».

 
