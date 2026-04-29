Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Совфеде заявили, что не стоит ждать скорого возобновления переговоров по Украине

Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Настрояния в администрации президента США Дональда Трампа показывают, что сейчас не стоит ждать скорого возобновления трехстороннего формата переговоров по Украине. Америка «озабочена» ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Судя по тем настроениям, которые царят сейчас в руководстве Соединенных Штатов Америки, не стоит скоро это ждать. Я так понимаю, что Трамп очень озабочен ситуацией с Ираном. Там переговоры тоже пока не стартуют, пока замедлилось все. Туда подогнали очередной авианосец, уже их три, по-моему. Не исключаю, что американцы вынашивают планы какой-то, может быть, частичной, наземной операции, либо возобновления бомбежек. Поэтому говорить сейчас о наших возобновлении наших переговоров... Мне кажется, сейчас американцам просто не до этого», — сказал сенатор.

Джабаров указал на то, что Киев не готов к полноценному диалогу по урегулированию конфликта. Украина не предлагает никакой конкретики по этому вопросу. Между тем, Россия не меняла свою позицию и продолжает выражать готовность к диалогу, напомнил он.

До этого заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Россия может вновь обратиться к своим партнерам на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, за содействием в урегулировании конфликта на Украине.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!