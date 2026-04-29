В Совфеде заявили, что не стоит ждать скорого возобновления переговоров по Украине

Настрояния в администрации президента США Дональда Трампа показывают, что сейчас не стоит ждать скорого возобновления трехстороннего формата переговоров по Украине. Америка «озабочена» ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Судя по тем настроениям, которые царят сейчас в руководстве Соединенных Штатов Америки, не стоит скоро это ждать. Я так понимаю, что Трамп очень озабочен ситуацией с Ираном. Там переговоры тоже пока не стартуют, пока замедлилось все. Туда подогнали очередной авианосец, уже их три, по-моему. Не исключаю, что американцы вынашивают планы какой-то, может быть, частичной, наземной операции, либо возобновления бомбежек. Поэтому говорить сейчас о наших возобновлении наших переговоров... Мне кажется, сейчас американцам просто не до этого», — сказал сенатор.

Джабаров указал на то, что Киев не готов к полноценному диалогу по урегулированию конфликта. Украина не предлагает никакой конкретики по этому вопросу. Между тем, Россия не меняла свою позицию и продолжает выражать готовность к диалогу, напомнил он.

До этого заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Россия может вновь обратиться к своим партнерам на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, за содействием в урегулировании конфликта на Украине.

