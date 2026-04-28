Минобороны Украины признало нехватку продуктов у бойцов на передовой

Украинское министерство обороны официально подтвердило, что в ряде бригад Вооруженных сил страны (ВСУ) действительно существуют проблемы с питанием бойцов. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Из сообщения следует, что имели место «случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции», затронувшие 30-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду и 108-ю отдельную бригаду территориальной обороны.

В Минобороны Украины заверили, что такие ситуации «не должны стать системными», поэтому ведомство прорабатывает решение этого вопроса с Генштабом.

Главком ВСУ Александр Сырский приказал командирам группировками и корпусами провести проверку довольствия бойцов на линии соприкосновения до 20 мая и отчитаться о том, насколько они обеспечены продуктами.

«Искаженные доклады о боевой обстановке будут иметь для должностных лиц прямые негативные последствия», — предупредили в Минобороны Украины.

О том, что бойцы ВСУ на передовой постоянно голодают, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, эта проблема возникла давно и носит системный характер.

Ранее в сети появились фотографии истощенных бойцов ВСУ.