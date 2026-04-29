Захарова рассказала о «бедах» солдат ВСУ

Проблема алкоголизма и наркозависимости обрела массовый характер в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

«Массовый характер приобрела в ВСУ проблема употребления наркотиков. Помимо повального алкоголизма, дезертирства, еще и эта беда», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, эта информация уже вышла в публичное пространство на Украине. В частности, военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова публично признала, что в ходе проверок в ВСУ было выявлено большое количество солдат, непригодных к службе из-за наркозависимости. При этом по документам они были здоровы.

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что украинские военные и иностранные наемники в рядах ВСУ получают наркотики с едой ежедневно. Он отметил, что эту информацию о получении психотропных веществ подтверждают украинские военнопленные. В первую очередь наркотики выдают иностранным наемникам, уточнил Водолацкий.

Ранее в The Guardian сообщили, что бойцы ВСУ принимают наркотики, чтобы справиться со стрессом и тревожностью.

 
