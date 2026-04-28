Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Раде заявили, что бойцы ВСУ голодают

Депутат Рады Безуглая заявила, что бойцы ВСУ постоянно голодают на передовой
РИА Новости

Голод в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на передовой стал постоянной проблемой. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Голод на позициях [в ВСУ] — системная проблема, а не частный случай», — написала она.

Таким образом она прокомментировала недавнюю публикацию фотографий истощенных украинских солдат.

23 апреля издание «Страна.ua» поделилось фотографиями бойцов 14-й бригады 2-го батальона ВСУ. Как сообщил источник, солдаты находятся на позициях без еды, воды, медикаментов и топлива. Командование ВСУ, по информации журналистов, не реагирует на их жалобы.

Позже сообщалось, что командиров 14-й бригады и 10-го корпуса сняли с должностей после появления в интернете фотографий украинских солдат под Купянском, испытывающих нехватку продовольствия. В Генштабе ВСУ заявили, что главная причина проблем с поставкой продовольствия солдатам — российские удары, из-за которых затрудняется обеспечение подразделений и замалчивание реальной ситуации командирами этих подразделений.

Ранее в ВСУ пожаловались на истощение запасов ракет для систем ПВО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
