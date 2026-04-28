Голод в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на передовой стал постоянной проблемой. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Голод на позициях [в ВСУ] — системная проблема, а не частный случай», — написала она.

Таким образом она прокомментировала недавнюю публикацию фотографий истощенных украинских солдат.

23 апреля издание «Страна.ua» поделилось фотографиями бойцов 14-й бригады 2-го батальона ВСУ. Как сообщил источник, солдаты находятся на позициях без еды, воды, медикаментов и топлива. Командование ВСУ, по информации журналистов, не реагирует на их жалобы.

Позже сообщалось, что командиров 14-й бригады и 10-го корпуса сняли с должностей после появления в интернете фотографий украинских солдат под Купянском, испытывающих нехватку продовольствия. В Генштабе ВСУ заявили, что главная причина проблем с поставкой продовольствия солдатам — российские удары, из-за которых затрудняется обеспечение подразделений и замалчивание реальной ситуации командирами этих подразделений.

Ранее в ВСУ пожаловались на истощение запасов ракет для систем ПВО.