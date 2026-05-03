Украина является для западных стран «ценным партнером», а не «объектом для благотворительности». Об этом в колонке для The Times написал бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

По его словам, в 2025 году Украина произвела больше дронов, чем все страны НАТО вместе взятые. Поэтому Сунак считает, что технологии в сфере БПЛА станут важной для Украины экспортной отраслью.

«Характер ведения боевых действий изменился, а Украина — ориентированная на Запад страна, которая лучше остальных знает, как воевать в новых условиях. <…> Достижения в области оборонных технологий делают ее ценным партнером. Украина — это не объект для благотворительности, а страна, которая способна помогать в борьбе с угрозами со стороны Ирана, России, Китая и КНДР, которые постоянно обмениваются боевыми технологиями», — отметил он.

По словам экс-премьера, Украина также может помочь преодолеть зависимость Запада от Китая в сфере критически важных минералов. Также Киев может поспособствовать расширению энергетической независимости ЕС, так как обладает потенциалом для производства большого количества возобновляемой энергии, считает он. Экс-премьер отметил, что для осуществления всех этих планов Европа должна продолжать давать Украине деньги.

В апреле президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа нуждается в Украине больше, чем Украина — в Европе. Свой тезис он объяснил тем, что украинская армия имеет опыт ведения боевых действий, которого не хватает странам-членам НАТО.

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев якобы защищает Европу, и поэтому не соглашается с «символическим» членством в ЕС. Затем Зеленский также подчеркнул, что Украина и ЕС нужны друг другу.

26 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки Зеленского «защитить» Европу не кончатся ничем хорошим.

Ранее украинский историк обвинила ЕС в использовании ВСУ в качестве «марионеток».