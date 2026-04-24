Лавров заявил, что Запад объявил России войну

Запад объявил РФ открытую войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций. Его слова приводит РИА Новости.

«В какой-то период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже соработничества с Западом казались нам весьма реалистичными. Все это ушло в небытие. Нам объявлена открытая война», — подчеркнул дипломат.

По словам Лаврова, для этого в качестве «наконечника» откровенно используются украинские власти и само украинское государство в качестве геополитического тарана.

18 апреля министр заявил, что западные страны стремятся сделать Украину «триггером глобальной угрозы».

21 марта Лавров сообщил, что российская сторона выразила свою готовность к разрешению украинского конфликта еще во время саммита на Аляске, однако теперь Соединенные Штаты начали проявлять нерешительность.

