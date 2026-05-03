Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Президент Финляндии случайно «оказался за решеткой» вместе с женой

Iltalehti: Стубб оказался в неловкой ситуации, говоря про ограничение свободы
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб попал в неловкую ситуацию из-за шутки про ограничение свободы для главы государства. Об этом пишет Iltalehti.

Во время общения с горожанами, Стубб вместе с супругой оказавшись за решеткой ограды президентского дворца. Он попытался отшутиться.

«Теперь президент за решеткой. Это нехорошо», — сказал он.

Одна из горожанок сказала ему, что они «отличная пара», вероятно подразумевая Стубба и решетку. Президент свел эту фразу в сторону комплимента своей жене, отметив, что она «замечательнее него».

Недавно Стубб заявил, что «придет время», когда Европа должна будет «открыть» каналы коммуникации с Россией. По его словам, европейцы «бьются» над вопросом возобновления контактов с Россией с начала украинского конфликта, а «более серьезно» этим вопросом они занялись «в последние два года».

Также Стубб заявил, что он не видит причин для России атаковать страны НАТО и «испытывать на прочность» пятую статью альянса о взаимной обороне.

Ранее президент Финляндии испугался «удара» России по Лондону и Хельсинки.

 
Теперь вы знаете
Запрет на ИИ для предвыборной агитации, жалобы на домашний интернет и пересадка костей по ОМС. Главное за 2 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!