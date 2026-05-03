Президент Финляндии случайно «оказался за решеткой» вместе с женой

Президент Финляндии Александр Стубб попал в неловкую ситуацию из-за шутки про ограничение свободы для главы государства. Об этом пишет Iltalehti.

Во время общения с горожанами, Стубб вместе с супругой оказавшись за решеткой ограды президентского дворца. Он попытался отшутиться.

«Теперь президент за решеткой. Это нехорошо», — сказал он.

Одна из горожанок сказала ему, что они «отличная пара», вероятно подразумевая Стубба и решетку. Президент свел эту фразу в сторону комплимента своей жене, отметив, что она «замечательнее него».

Недавно Стубб заявил, что «придет время», когда Европа должна будет «открыть» каналы коммуникации с Россией. По его словам, европейцы «бьются» над вопросом возобновления контактов с Россией с начала украинского конфликта, а «более серьезно» этим вопросом они занялись «в последние два года».

Также Стубб заявил, что он не видит причин для России атаковать страны НАТО и «испытывать на прочность» пятую статью альянса о взаимной обороне.

Ранее президент Финляндии испугался «удара» России по Лондону и Хельсинки.