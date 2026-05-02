Ирану пришлось сократить добычу нефти из-за переполненности нефтехранилищ

Bloomberg: Иран начал сокращать добычу нефти в связи с американской блокадой

Иран приступил к планомерному сокращению нефтедобычи в ответ на ужесточение морской блокады со стороны США. Как сообщает Bloomberg, Тегеран пошел на этот шаг, стремясь избежать критического переполнения наземных и плавучих резервуаров в условиях невозможности экспорта сырья.

Эксперты отмечают, что иранские технические специалисты имеют значительный опыт в безопасной консервации месторождений, что позволит стране быстро нарастить производство после стабилизации ситуации.

Морская блокада Ирана силами ВМС США действует с 13 апреля. Вашингтон ввел запрет на любое судоходство в иранские порты и обратно, фактически парализовав внешнюю торговлю страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что длительная блокада может привести к критическим авариям на иранских трубопроводах.

В ответ на эти действия Иранская сторона пригрозила «практическими и беспрецедентными военными мерами».

