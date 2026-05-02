Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Ирану пришлось сократить добычу нефти из-за переполненности нефтехранилищ

Bloomberg: Иран начал сокращать добычу нефти в связи с американской блокадой
Hasan Jamali/AP

Иран приступил к планомерному сокращению нефтедобычи в ответ на ужесточение морской блокады со стороны США. Как сообщает Bloomberg, Тегеран пошел на этот шаг, стремясь избежать критического переполнения наземных и плавучих резервуаров в условиях невозможности экспорта сырья.

Эксперты отмечают, что иранские технические специалисты имеют значительный опыт в безопасной консервации месторождений, что позволит стране быстро нарастить производство после стабилизации ситуации.

Морская блокада Ирана силами ВМС США действует с 13 апреля. Вашингтон ввел запрет на любое судоходство в иранские порты и обратно, фактически парализовав внешнюю торговлю страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что длительная блокада может привести к критическим авариям на иранских трубопроводах.

В ответ на эти действия Иранская сторона пригрозила «практическими и беспрецедентными военными мерами».

Ранее в США рассказали, как война ударила по простым жителям Ирана.

 
Теперь вы знаете
Запрет на ИИ для предвыборной агитации, жалобы на домашний интернет и пересадка костей по ОМС. Главное за 2 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!