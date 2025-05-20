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На Западе заявили, что Зеленский превратился в жестокого диктатора

Журналист Боуз: Зеленский стал худшей версией всего, что обещал поменять
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в жестокого диктатора. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Теперь он [Зеленский] жестокий диктатор полицейского государства. Худшая версия всего, что он обещал изменить», — отметил он.

Боуз обратил внимание на то, что Зеленский не выполнил своих обещаний — покончить с коррупцией и положить конец конфликту с Россией.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

23 февраля Зеленский сообщил, что готов оставить свой пост, если это поможет его стране получить гарантии безопасности или обеспечит ей место в Североатлантическом альянсе. Кроме того, он отказался признавать долги Украины перед США.

Позже Верховная рада Украины со второй попытки поддержала постановление, признающее, что Зеленский должен выполнять полномочия до избрания нового лидера. Украинский парламентарий Ярослав Железняк отметил, что мандат Зеленского не ставится под сомнение украинским народом и Верховной радой, а выборы должны пройти после завершения конфликта.

Ранее на Украине рассказали об ультиматуме США Зеленскому.

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