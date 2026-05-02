Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за освобождение казахстанца в Польше

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко за содействие в освобождении казахстанца в Польше. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияр в Telegram.

По его данным, 28 апреля был освобожден гражданин Казахстана, которого ранее задержали на территории Польши. Смадияр подчеркнул, что это стало возможным благодаря усилиям Токаева, последовательно отстаивающего права граждан страны в том числе за рубежом.

В то же время в недавнем телефонном разговоре с Лукашенко Токаев поблагодарил белорусского лидера за конструктивное сотрудничество в этой ситуации, отметил пресс-секретарь президента.

Также Токаев выразил признательность Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого результата.

28 апреля из польской тюрьмы был освобожден археолог Александр Бутягин, задержанный по запросу Украины. Варшава передала военнослужащего Москве — процесс передачи состоялся на белорусско-польском участке границы.

Ранее Бутягин рассказал, чего ему больше всего не хватало в заключении в Польше.

 
