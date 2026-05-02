В Германии обсмеяли Мерца

Немцы обсмеяли Мерца после вопроса о его достижениях на посту канцлера Германии

Немцы осмеяли канцлера Германии Фридриха Мерца в ходе пресс-конференции с его участием. Фрагмент его выступления опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram.

Это произошло после того, как читатель одной из немецких газет задал главе правительства вопрос: что стало лучше для граждан ФРГ с тех пор, как он стал канцлером?

После оглашения вопроса сидящие в зале люди массово засмеялись. Сам Мерц немного потупил взгляд и ушел от прямого ответа. Он заявил, что пока рано подводить какие-то итоги. Ответ политика также был встречен повторной волной смеха.

29 апреля Мерц заявил в интервью журналу Spiegel, что немцы в последние 20 лет «слишком устроились в атмосфере благополучия», но сегодня продолжать жить как раньше уже нельзя, стране нужны реформы. По его словам, большая часть населения Германии попросту недооценивает то, что сейчас происходит в мире.

Также канцлер сказал, что «общая нервозность» и «глубокая неуверенность» среди граждан ФРГ сказывается на его кабмине.

Ранее Мерц стал последним в рейтинге популярности среди немецких политиков.