Мерц стал последним в рейтинге популярности среди немецких политиков

Yves Herman/Reuters

Согласно опросу института INSA, канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в аутсайдерах по популярности среди немецких политиков. Результаты опроса публикует издание Bild.

Респондентам предложили оценить эффективность публичных деятелей по десятибалльной шкале, где ноль — это «очень плохо», а десять — «очень хорошо». Выяснилось, что Мерц занял последнюю, 20-ю позицию со средним показателем 2,9 балла. Абсолютным лидером рейтинга стал глава оборонного ведомства Борис Писториус с результатом 4,9 балла.

Второе и третье место рейтинга поделили лидер партии «Зеленые» Джем Оздемир и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст — оба набрали по 4,1 балла. В пятерку лучших также вошли баварский премьер Маркус Зедер и экс-вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики.

Примечательно, что сопредседатель правой «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель оказалась лишь на восьмой позиции с оценкой 3,7 балла.

Анкетирование проходило с 24 по 27 апреля, данные о погрешности и размере выборки в исследовании не указаны.

Ранее рекордные 80% немцев выразили недовольство работой канцлера Мерца.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!