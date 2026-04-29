Мерц заявил заявил о необходимости новых масштабных реформ в Германии

Мерц: немцы в последние 20 лет «слишком устроились в атмосфере благополучия

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью Spiegel, что немцы в последние 20 лет «слишком устроились в атмосфере благополучия», но сегодня продолжать жить как раньше уже нельзя, стране нужны реформы.

По его словам, большая часть населения Германии попросту недооценивает то, что сейчас происходит в мире.

Мерц подчеркнул, что иллюзия процветания не сохранится, если стран не изменит гораздо больше того, чем сделала до этих пор.

Канцлер считает, что в Германии нужно провести реформы пенсионного обеспечения, системы здравоохранения и налогов. Политик допустил идею привязать пенсионный возраст к годам стажа, а не к физическому возрасту.

В этом же интервью Мерц заявил, что европейская дипломатия будет подлинно эффективной только в том случае, если будет подкреплена военными возможностями, включая ядерное оружие.

Ранее кабмин Мерца вызвал нервозность и неуверенность среди немцев, не оправдав ожиданий общества.