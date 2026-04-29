Мерц признал, что его кабмин довел немцев до нервозности и неуверенности

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что «общая нервозность» и «глубокая неуверенность» среди населения сказывается на правящей коалиции. В интервью Spiegel политик признал, что они с соратниками, «вероятно, недооценили» ситуацию, и в этом есть доля его вины.

Мерц объяснил происходящее тем, что его партия плохо выстроила управление народными ожиданиями: население хочет быстрых успехов, но нельзя получить их за одну ночь.

«Мы живем в эпоху, которая обещает мгновенное удовлетворение любых потребностей. Но политика в условиях демократии работает не как служба доставки», — добавил канцлер.

Свое правительство Мерц назвал одним из «последних больших шансов для политического центра» и выразил надежду, что коалиции удастся вернуть страну на правильный путь через фундаментальные реформы и консенсус.

«Увенчается ли это в конечном счете успехом, я сегодня еще не знаю. Но моя уверенность непоколебима», — заявил он.

При этом он признал наличие разногласий внутри кабинета, в частности, между министром финансов Ларсом Клингбайлем и министром экономики Катериной Райхе, но заверил, что они все же находят общий язык.

