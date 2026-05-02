Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В США заявили, что мирного соглашения между Россией и Украиной может не быть

Nina Liashonok/Global Look Press

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер допустил, что полноценного мирного соглашения между Москвой и Киевом может не быть. Его слова приводит «Укринформ».

«Вероятно, полноценного мирного соглашения вообще не будет. Скорее всего, мы увидим фактическое прекращение огня или постепенное угасание боевых действий. И это будет в значительной степени происходить непосредственно между россиянами и украинцами, даже без внешнего посредничества», — сказал Волкер.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что возобновление трехстороннего формата переговоров с участием США по урегулированию конфликта на Украине можно ожидать уже весной. Он также подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам — до начала конфликта и сразу же после его начала в 2022 году.

Посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов также заявлял, что урегулирование украинского конфликта возможно только при условии отказа Североатлантического альянса от курса на стратегическое поражение России и прекращения посягательств на ее коренные интересы.

Ранее президент Эстонии оправдался за слова о переговорах с Россией.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!