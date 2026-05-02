В Польше освободили задержанного казахстанца

Смадияров: в Польше благодаря Токаеву освободили задержанного казахстанца
Пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров сообщил об освобождении гражданина республики, ранее задержанного на территории Польши.

«Освобождение стало возможным благодаря личным усилиям Главы государства Касым-Жомарта Токаева, последовательно отстаивающего защиту прав и интересов граждан Казахстана, в том числе за рубежом», — отметил Смадияров.

По его словам, президент Казахстана в ходе недавнего телефонного разговора с лидером Белоруссии Александром Лукашенко выразил ему искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество двух стран в этой сложной ситуации. Токаев также поблагодарил президента России Владимира Путина за содействие в достижении взаимоприемлемого результата.

Кроме того, как отметил пресс-секретарь лидера Казахстана, Токаев направит письма президенту Польши Каролю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску со словами признательности за взвешенный подход польской стороны.

Подробности дела не раскрываются, однако, в августе 2025 года в Польше задержали по подозрению в шпионаже помощника военного атташе посольства Казахстана на Украине.

