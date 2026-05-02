«Низкопробная выходка»: МИД России отреагировал на санкции против сыновей Лукашенко

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Санкции в отношении сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко — это низкопробная личная выходка президента Украины Владимира Зеленского. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, к этому Зеленского подталкивает бессилие и зашкаливающая желчность.

«Низкопробная личная выходка Зеленского, навеянная дурным воспитанием криворожской подворотни, на котором базируется все мировоззрение и этикет украинского недопрезидента», — сказал он.

29 апреля Зеленский подписал новый пакет антироссийских санкций, куда также вошли ограничения против Белоруссии. В частности, ограничения сроком на десять лет были введены в отношении двух сыновей Лукашенко — Виктора и Дмитрия Лукашенко. Всего в санкционном списке Украины 16 граждан Белоруссии, а также 11 юрлиц.

Зеленский пояснил, что санкции в отношении Белоруссии связаны с желанием украинской стороны предотвратить вступление Минска в боевые действия против Украины.

Ранее Лукашенко заявил, что считал Зеленского сыном, но тот оскорбил его.

 
