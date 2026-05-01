В ЕС отреагировали на планы США повысить пошлины на авто из Европы

Глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге осудил намерения США ввести 25%-е пошлины на автомобили, импортируемые из Европейского Союза. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

«План Дональда Трампа ввести 25%-е пошлины на автомобили из ЕС неприемлем... Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать», — отметил он.

1 мая президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social объявил о планах повысить пошлины до 25% на легковые и грузовые автомобили, произведенные в странах Евросоюза. Он также уточнил, что автомобили, производимые европейскими компаниями на территории США, не подпадут под действие этих пошлин.

20 февраля Верховный суд США отменил большинство пошлин, введенных Трампом, заявив, что у него не было полномочий устанавливать такие тарифы. Узнав о решении суда, Трамп резко отреагировал, выразив свое недовольство в грубой форме перед губернаторами и обругав судей.

Ранее Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами.