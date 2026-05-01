Зеленскому пришлось услышать «горькую правду» на саммите ЕС

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пришлось услышать горькую правду в ходе саммита Европейского союза (ЕС) на Кипре. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, президенту Украины рассказали о перспективах присоединения к объединению. Зеленскому сообщили: этот путь будет не таким простым, как он думает.

При этом несколько чиновников объяснили, что недавнее предложение Франции и ФРГ о поэтапном вступлении Украины в ЕС с символическими выгодами может означать, что для получения полноправного членства республике может потребоваться десятилетие.

Также Financial Times писала, что требования Владимира Зеленского, касающиеся расширения ЕС, ухудшили отношения между Киевом и Брюсселем.

23 апреля президент отверг идею «символического» или частичного членства Украины в региональном содружестве. По мнению Зеленского, республика заслуживает полноправного членства, поскольку «защищает Европу не символически, а реально».

Ранее Зеленского призвали «проглотить» правду Мерца об Украине.