В МИД России рассказали о продолжении «канадского сериала» с нацистом Гунько

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале резко прокомментировала попытку фактической реабилитации через суд в Канаде украинского нациста Ярослава Хунки (Гунько).

По ее словам, «канадский сериал» с этим бандеровцем «в главной роли» продолжается. Дипломат пошутила, что это шоу называется «Канада над пропастью во лжи».

Представитель внешнеполитического ведомства обратила внимание, что семья нациста пытается через суд добиться его фактической реабилитации. Как пояснила она, издание «Edmonton Journal» сообщало, что в суде города Эдмонтон рассматривается иск его сына, который пытается восстановить названный именем Гунько научно-стипендиальный фонд в институте украинских исследований при Университете Альберты. В свое время такой формат — через «меценатство» и «благотворительность» — был выбран сбежавшими бандеровцами, чтобы легализовать свое прошлое и оправдать коллаборационизм, заявила Захарова.

Теперь суд, как отметила она, должен решить вопрос о правомочности прекращения деятельности фонда с точки зрения федерального закона о попечительских организациях (трастах).

«Посмотрим, хватит ли у вуза желания и воли самоочиститься от капиталов, полученных от повинных в геноциде советского народа бывших эсесовцев», — написала она.

Дипломат добавила, что итоговое решение судебной инстанции также будет рассматриваться как знаковое для всей судебной системы Канады.

До этого посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил, что Россия продолжает добиваться экстрадиции проживающего в Канаде Гунько. Канадской стороне предоставлены доказательства его преступлений.

В декабре 2023 года посольство РФ передало Канаде запрос Генпрокуратуры России о выдаче украинского ветерана СС и бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Гунько. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о геноциде.

22 сентября 2023 года Гунько прибыл в палату общин Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Гунько пригласил на тот момент спикер палаты Энтони Рота (ушел в отставку 26 сентября). Мужчину представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских», и все собравшиеся аплодировали ему стоя. Украинский лидер тоже приветствовал эсэсовца. Позднее уже бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за недоразумение и назвал инцидент позором «для всей Канады».

Ранее в Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам.