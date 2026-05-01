Война США и Израиля против Ирана
В США заявили, что не воюют с Ираном

Спикер Джонсон: США не находятся в состоянии войны с Ираном
Elizabeth Frantz/Reuters

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что США не находятся в состоянии войны с Ираном. Об этом пишет газета The Hill.

«Я не думаю, что у нас будут активные военные бомбардировки, обстрелы или что-то подобное. Сейчас мы пытаемся выступить посредниками в мирном процессе», — сказал Джонсон.

На вопрос о 60-дневном сроке, когда президент США может вести боевые действия без одобрения конгресса, спикер палаты представителей ответил: «Мы не находимся в состоянии войны».

29 апреля издание Axios сообщило, что Центральное командование США разработало план «коротких и мощных» ударов по территории Ирана. В случае возобновления атак целями станут объекты инфраструктуры. Как выяснили журналисты, американская сторона планирует таким образом оказать давление на руководство Исламской Республики, чтобы принудить его вернуться к переговорному процессу и проявить гибкость. При этом Трамп пока рассматривает как главный рычаг давления морскую блокаду, но не исключает и применения военной силы в случае необходимости, утверждалось в материале.

27 апреля президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. В ходе беседы российский лидер отметил, что Москва будет делать все для скорейшего достижения мира на Ближнем Востоке.

Ранее в США допустили, что Трамп заключит фальшивый мир с Ираном.

 
