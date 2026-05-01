Премьер Словакии назвал ООН «посмешищем» из-за невозможности остановить США

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал ООН «посмешищем» из-за невозможности остановить мировые конфликты. Об этом пишет Clash Report.

«Сегодня ООН – посмешище. Кто остановит американцев в Ираке? Кто остановит Россию на Украине? Кто остановит американцев в Иране? Кто остановит американцев, например, в Венесуэле?», — сказал Фицо.

До этого президент Бразилии Лула да Силва заявил, что настало время провести реформы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Да Силва подчеркнул, что «прерогативы постоянных членов Совбеза ООН уже сейчас являются неоправданными в международном порядке, который основан на суверенном равенстве наций».

В декабре 2025 года Россия и Индия в совместном заявлении призвали к реформе Совбеза ООН, чтобы «отразить современные реалии и сделать его более представительным». А в сентябре 2025 года Германия, Япония, Индия и Бразилия также выступили за скорейшую реформу Совета Безопасности ООН, чтобы он «по-настоящему отражал современные геополитические реалии».

