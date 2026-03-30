Президент Бразилии да Силва заявил, что настало время реформировать Совбез ООН

Настало время провести реформы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил президент Бразилии Лула да Силва, его слова приводит газета The Guardian.

«Пришло время решительно отреагировать, восстановив способность реформированной ООН действовать», — сказал он.

Да Силва подчеркнул, что «прерогативы постоянных членов Совбеза ООН уже сейчас являются неоправданными в международном порядке, который основан на суверенном равенстве наций».

«Насилие не может заменить диалог. Сила не может возобладать над дипломатией», — указал бразильский президент.

В феврале Россия поддержала намерение Бразилии стать кандидатом в постоянные члены реформированного Совета безопасности ООН. В заявлении подчеркивалось, что Россия и Бразилия подтвердили необходимость продвижения реформы Совбеза ООН, а также придания ему более представительного характера через включение в организацию развивающихся государств Латинской Америки, Азии и Африки в соответствии с концепцией многополярного мира.

