Делегация Ирана отвергла «максималистские требования» США и уехала домой

Reuters: глава МИД Ирана отказался выполнять требования США и покинул Пакистан
Иран отказался принимать «максималистские требования» США в ходе мирных переговоров в Исламабаде, заявил Reuters пакистанский дипломатический источник.

По его словам, глава МИД Аббас Арагчи изложил свои «принципиальные позиции» премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу и другим высокопоставленным чиновникам, после чего покинул Исламабад вместе со своей делегацией в сопровождении военного самолета. Другие детали беседы не раскрываются.

«Иранская сторона принципиально не будет принимать максималистские требования», — заявил собеседник Reuters.

При этом Тегеран исключил возможность прямых контактов с американскими представителями — спецпосланником президентом США Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером, которые также должны были сегодня прибыть в Исламабад.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что у Ирана есть «открытое окно, чтобы выбрать мудрое решение» — «отказаться от ядерного оружия значимым и проверяемым способом». Американский лидер говорил, что Иран планирует выдвинуть встречное предложение, но он не знает, в чем оно заключается.

Конфликт между США и Ираном начался 28 февраля с американо-израильских авиаударов. Иран в ответ нанес удары по Израилю, американским базам и государствам Персидского залива, а также практически перекрыл Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Сейчас между США и Ираном действует перемирие, продленное на прошлой неделе, однако движение судов через Ормуз остается минимальным: его пересекают по пять кораблей в сутки, тогда как до войны проходило по 130.

Ранее попытка США уничтожить суда Ирана в Ормузском проливе натолкнулась на ответ.

 
