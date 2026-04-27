Иран сделал США предложение по Ормузскому проливу

Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника и еще два осведомленных источника.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран передал США через посредников трехступенчатую формулу переговоров.

По данным Axios, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсуждал предложение Тегерана к Вашингтону с пакистанскими коллегами.

Источник заявил порталу, что глава иранского МИД сообщил посредникам из Пакистана, Египта, Турции и Катара, что в Тегеране якобы нет окончательного вывода относительно требований американской стороны о прекращении обогащения урана и вывоза его из страны.

Пока сложно сказать, готовы ли США рассматривать предложение Ирана, отмечает Axios.

Ранее глава МИД Ирана отказался выполнять требования США и покинул Пакистан.