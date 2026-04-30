Пашинян заменит российских пограничников на армянских

Пашинян: армянские пограничники заменят российских на границе с Турцией и Ираном
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Армянские пограничники будут замещать российских пограничников, охраняющих сейчас границу Армении с Ираном и Турцией. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет РИА Новости.

Пашинян отметил, что армянская сторона платит российским пограничникам за их работу, при этом представители РФ поднимали вопрос увеличения цены за эти услуги. В Ереване пришли к выводу о необходимости тратить увеличенные суммы на развитие собственного пограничного потенциала.

«Постепенно российские коллеги уместятся в тех суммах, которые не будут для нас слишком обременительны. А мы возьмем контроль над остальными участками. Это предусмотрено договором», — сказал премьер.

В феврале Никол Пашинян предложил российским властям продать концессию на железные дороги Армении какой-то из стран, дружественных обоим государствам. Премьер подчеркнул, что Армения «не имеет ничего против России», однако, российская концессия создает «определенные конкурентные потери» для его страны.

Ранее Пашинян оценил отношения России и Армении.

 
Теперь вы знаете
Почему дешевеют акции и что будет с ценами на жилье. Главное про деньги за неделю
