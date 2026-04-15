Пашинян оценил отношения России и Армении

Отношения России и Армении сейчас находятся на самом высоком уровне. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Sputnik Армения».

«Армяно-российские отношения сейчас находятся на самом высоком уровне, чем это было когда-либо», — подчеркнул он.

Вместе с тем Пашинян отметил, что победа на предстоящих парламентских выборах лидера «Сильной Армении» Самвела Карапетяна может сильно изменить ситуацию в худшую сторону, вплоть до торговой войны между Москвой и Ереваном.

В феврале Никол Пашинян предложил российским властям продать концессию на железные дороги Армении какой-то из стран, дружественных обоим государствам. Премьер подчеркнул, что Армения «не имеет ничего против России», однако, российская концессия создает «определенные конкурентные потери» для его страны.

Позже Пашинян сообщил, что Армения не собирается обсуждать за спиной России вопросы, связанные с железными дорогами.

Ранее Пашинян двумя словами охарактеризовал свой визит в Россию.