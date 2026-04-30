Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин поздравил россиян с Днем коренных малочисленных народов

Путин поздравил граждан страны с Днем коренных малочисленных народов России
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех граждан страны с праздником — 30 апреля в РФ впервые отмечается День коренных малочисленных народов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что мероприятие прошло на площадке федерального просветительского марафона «Знание.Первые».

«Хочу искренне поздравить вас всех и всех граждан России с этим праздником. Именно всех граждан. Почему? Потому что и большой, и малый народ, все мы – единая семья народов России, и как я сказал, единая семья – вот в этом наша сила», — подчеркнул Путин, добавив, что всего в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов.

В пресс-службе Кремля напомнили, что дата праздника была установлена указом президента 4 ноября 2025 года. Кроме того, 2026-й год был объявлен российским лидером Годом единства народов России.

До этого стало известно, что самым малочисленным коренным народом России являются кереки, численность которых составляет всего 23 человека. Кереки — один из палеоазиатских народов России. Проживают в Чукотском автономном округе у Берингова моря.

Ранее сообщалось, что «Норникель» и ФАДН займутся устойчивым развитием коренных малочисленных народов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
