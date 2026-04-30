Путин поздравил россиян с Днем коренных малочисленных народов

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех граждан страны с праздником — 30 апреля в РФ впервые отмечается День коренных малочисленных народов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что мероприятие прошло на площадке федерального просветительского марафона «Знание.Первые».

«Хочу искренне поздравить вас всех и всех граждан России с этим праздником. Именно всех граждан. Почему? Потому что и большой, и малый народ, все мы – единая семья народов России, и как я сказал, единая семья – вот в этом наша сила», — подчеркнул Путин, добавив, что всего в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов.

В пресс-службе Кремля напомнили, что дата праздника была установлена указом президента 4 ноября 2025 года. Кроме того, 2026-й год был объявлен российским лидером Годом единства народов России.

До этого стало известно, что самым малочисленным коренным народом России являются кереки, численность которых составляет всего 23 человека. Кереки — один из палеоазиатских народов России. Проживают в Чукотском автономном округе у Берингова моря.

Ранее сообщалось, что «Норникель» и ФАДН займутся устойчивым развитием коренных малочисленных народов.