Сахалинская область сохранила лидерство по уровню доходов граждан

Лимаренко: реальный уровень бедности на Сахалине составляет около 5%
Сахалинская область сохранила лидерские позиции по уровню доходов граждан. Об этом заявил глава региона Валерий Лимаренко в программе «Личный прием».

В новом выпуске метапроекта «Телега Online» губернатор ответил на вопросы журналиста Ильи Гогуа о стоимости жизни и социальной поддержке в регионе.

По словам Лимаренко, средняя зарплата на Сахалине составляет 150 тыс. рублей, а медианная — 105–107 тыс. рублей.

Лимаренко уточнил, что для сдерживания цен в регионе развернули сеть социальных магазинов. При этом на их долю пришлось 25% розничного оборота продуктов. По его словам, в таких точках наценку снизили на 10–15%.

«Это предприятия, получающие господдержку, и фирменные магазины местных производителей птицы, овощей», — пояснил он.

Говоря о системной работе по борьбе с бедностью, губернатор рассказал о таком подходе, как формирование «паспорта семьи» для категорий нуждающихся. Он уточнил, что реальный уровень бедности в области на текущий момент составил около 5%.

«Министерство социальной политики обходит каждую семью, находящуюся за чертой бедности. Мы оцениваем ситуацию индивидуально: 40% таких граждан уже стали участниками различных программ — от улучшения жилищных условий до адресной помощи в сфере здравоохранения. Наша цель — не просто фиксировать цифры, а давать людям инструменты для повышения качества жизни», — добавил глава региона.

 
