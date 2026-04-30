Песков раскрыл, как Россия может повлиять на Зеленского

Россия может повлиять на президента Украины Владимира Зеленского, добившись целей специальной военной операции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«На Зеленского можем повлиять мы, добившись целей в специальной военной операции», — сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что речи о проведении переговоров по украинскому урегулированию в Азербайджане не идет.

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в Азербайджане переговоры о мире между Украиной и Россией при участии США. 24 апреля спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал, что страна получила сигналы от США о готовности американской делегации приехать в Киев. Также Тихий отметил, что Киев рассматривает ближайшие месяцы как «окно возможностей» для прекращения огня и заключения мира.

Ранее в Госдуме допустили, что Зеленский может передумать вести переговоры в Азербайджане.