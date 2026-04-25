В Госдуме допустили, что Зеленский может передумать вести переговоры в Азербайджане

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Азербайджан в качестве площадки для переговоров с Россией, но вскоре он может изменить свое мнение, чтобы продолжить конфликт. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Зеленский продолжает свои манипуляции, делая заявления о новых площадках для трехсторонних переговоров. Россия всегда остается открытой для диалога по вопросам урегулирования конфликта на Украине и никогда не отказывалась от дипломатических усилий. Однако киевский режим сам ограничивает возможности для переговоров. Находясь сейчас в Азербайджане, Зеленский предложил эту страну в качестве площадки для обсуждений, но не исключено, что в будущем он изменит свое мнение. Все это делается Киевом для того, чтобы продолжать конфликт, но при этом демонстративно заявлять о якобы стремлении к его прекращению», — сказал Белик.

По мнению парламентария, если бы Зеленский действительно к этому стремился, он бы «не превращал происходящее в фарс, а предпринимал бы реальные шаги».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов провести трехсторонние переговоры с США и Россией на территории Азербайджана. Сейчас он находится в Баку с рабочим визитом.

