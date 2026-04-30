В Кремле прокомментировали идею переговоров по Украине в Азербайджане

Песков: речи о проведении переговоров по Украине в Азербайджане не идет

Речи о проведении переговоров по украинскому урегулированию в Азербайджане не идет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Об этом речи пока не идет», — сказал представитель Кремля.

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в Азербайджане переговоры о мире между Украиной и Россией при участии США. 24 апреля спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал, что страна получила сигналы от США о готовности американской делегации приехать в Киев. Также Тихий отметил, что Киев рассматривает ближайшие месяцы как «окно возможностей» для прекращения огня и заключения мира.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии «Газете.Ru» назвал Азербайджан достойной площадкой для трехсторонних переговоров по Украине, но добавил, что пока непонятно, для чего встречаться и что обсуждать. По мнению парламентария, позиции сторон настолько различны, что дипломаты их не могут привести к общему знаменателю.

Ранее в Госдуме допустили, что Зеленский может передумать вести переговоры в Азербайджане.