В Госдуме объяснили коррупцией план Европы создать новый военный альянс

Инициатива Великобритании создать объединенные военно-морские силы (ВМС) десяти стран Европы для «сдерживания» России предполагает заработок денег оружейным лобби Брюсселя и перераспределение средств «по карманам тех, кто это придумал». Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Война с Россией - это повод, по которому власти европейских стран обирают собственное население. Милитаризация уже повсюду - на заводах, фабриках, производство спешно переоборудуют под военное. При этом все эти миллиардные траты, на которые живет оружейное лобби, объясняются тем, что на востоке есть враг, который вот-вот нападет. Под эту лавочку можно создавать кучу никому не нужных структур, таких, как общий европейский флот. Выделять на них дополнительные деньги, которые немедленно перераспределяются по карманам тех, кто это придумал», — подчеркнул парламентарий.

Глава военно-морского флота Британии генерал Гвин Дженкинс сообщил ранее о том, что Великобритания и еще девять европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы (ВМС) «для сдерживания будущих угроз со стороны России» на севере континента.

Генерал уточнил, что многонациональные морские силы будут действовать в качестве «дополнения к НАТО». В их состав войдут Британия, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Норвегия, страны Балтии и Нидерланды. Ожидается, что новые военно-морские силы займутся совместной подготовкой и обучением бойцов. Управляться они будут из штаба в Британии.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нонсенсом заявления лидеров европейских стран об угрозе, которая якобы исходит от России. По мнению представителя Кремля, подобными заявлениями власти Европы пытаются отвлечь население своих стран от внутренних проблем и сместить фокус внимания на якобы внешнюю опасность.

