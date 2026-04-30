Великобритания и еще девять европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы (ВМС) «для сдерживания будущих угроз со стороны России» на севере континента. Об этом сообщил глава военно-морского флота Британии генерал Гвин Дженкинс, передает The Guardian.

Генерал уточнил, что многонациональные морские силы будут действовать в качестве «дополнения к НАТО». В их состав войдут Британия, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Норвегия, страны Балтии и Нидерланды. Ожидается, что новые военно-морские силы займутся совместной подготовкой и обучением бойцов. Управляться они будут из штаба в Британии.

Как пояснил Дженкинс, создание объединенных военно-морских сил позволит обладать реальными возможностями и планами ведения войны в случае начала боевых действий.

В The Guardian уточнили, что США в состав многонациональных ВМС не войдут. При этом рассматривается возможность участия Канады в этом объединении.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нонсенсом заявления лидеров европейских стран об угрозе, которая якобы исходит от России. По мнению представителя Кремля, подобными заявлениями власти Европы пытаются отвлечь население своих стран от внутренних проблем и сместить фокус внимания на якобы внешнюю опасность.

При этом Песков подчеркивал, что у России может возникнуть необходимость принять ответные меры для обеспечения безопасности страны на фоне обсуждения планов милитаризации Европы.

