Политолог Лукьянов: окопной войны с Европой не будет

В случае военного противостояния России и Европы вариант окопной войны маловероятен. Об этом заявил российский политолог и журналист, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я думаю, что окопной войны у нас с Европой не будет», — отметил он.

По мнению политолога, военное противостояние возможно в случае торговой блокады Калининграда, когда «Россия вообще не будет уже стесняться и будет просто военным путем напрямую отвечать».

Лукьянов также задался вопросом, вступят ли США в противостояние между европейскими членами НАТО и Россией, и добавил, что при нынешнем президенте Дональде Трампе «никто ни в чем не уверен».

В сентябре глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит самую масштабную программу перевооружения с восьмидесятых годов и уже якобы к 2030 году будет готова атаковать Европу.

Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, европейские лидеры подталкивают Украину к продолжению конфликта против России, понимая невозможность победы Киева.

Ранее Орбан счел «смехотворными» заявления о нападении России на Европу.