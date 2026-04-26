В Госдуме назвали Азербайджан достойной площадкой для переговоров по Украине

Депутат Журавлев считает, что для мирных переговоров по Украине пока нет условий

Азербайджан — достойная площадка для трехсторонних переговоров по Украине, но пока непонятно, для чего встречаться и что обсуждать. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Зеленский разве еще не все мировые столицы перебрал, разыскивая возможное место для переговоров. На самом деле совершенно неважно, где это будет происходить, и Азербайджан вполне достойная площадка, важно — для чего встречаться. Для обсуждения Зеленского уже давно пригласили в Москву и гарантировали ему, террористу и убийце, безопасность. Официальный саммит стоит проводить только для подписания окончательных документов, а их, насколько мне известно, пока нет в природе», — сказал Журавлев.

По мнению парламентария, позиции сторон настолько различны, что дипломаты их не могут привести к общему знаменателю.

«Поэтому и приходится сейчас переговоры вести нашим бойцам на линии фронта. Они, кстати, неуклонно продвигаются к Киеву — там тоже вполне себе приемлемая площадка, по крайней мере, для того, чтобы Украина подписала капитуляцию», — добавил Журавлев.

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с Россией и США в Азербайджане. 24 апреля спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал, что страна получила сигналы от США о готовности американской делегации приехать в Киев. Также Тихий отметил, что Киев рассматривает ближайшие месяцы как «окно возможностей» для прекращения огня и заключения мира.

Также 21 апреля газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила о готовящемся визите спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что их визиты востребованы.

Ранее в Госдуме допустили, что Зеленский может передумать вести переговоры в Азербайджане.