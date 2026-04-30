Мэр Киева Кличко объяснил напряженные отношения с Зеленским

Между центральным правительством Украины и мэрией Киева существует «напряженность». Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью Bloomberg.

Клично подчеркнул, что лично у него «хорошие отношение со всеми», однако существует «напряженность» между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Между центральным правительством и местными властями всегда существует напряженность. Между президентом и мэром столицы всегда есть напряженность, потому что сейчас все думают о политических играх. Мы должны забыть о политике, политических играх, о планах и личных амбициях. Сейчас время, когда должны быть едины. В этом – наша сила, которой мы сейчас не обладаем», — отметил он.

Кличко также сказал, что «если у кого-то нет образования, опыта или знаний», то им следует «хотя бы разобраться», что значит самоуправление и «неуверенность в себе».

В апреле президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу Кличко по подготовке к отопительному сезону. В январе Зеленский также упрекнул Кличко в неготовности столицы Украины к ударам по объектам энергетики. После этого мэр Киева заявил, что Зеленский разжигает политический конфликт, когда Украина нуждается в единстве. В феврале Кличко призвал Зеленского не следовать «повестке» президента России Владимира Путина.

Также в январе украинские СМИ писали, что команда Кличко опасается его отстранения.

Ранее на Украине рассказали о возможных разногласиях Буданова и Зеленского по Донбассу.

 
