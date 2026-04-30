В Кремле высказались о ситуации по решению иранской ядерной программы

Российская Федерация не предлагала создавать новый механизм для урегулирования иранской ядерной проблемы, аналогичный Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналист спросил представителя Кремля, предлагает ли российская сторона соответствующее решение.

«Нет, это не так», — ответил Песков.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе беседы российский лидер в том числе поделился некоторыми соображениями по урегулированию существующих разногласий между Вашингтоном и Тегераном, связанными с иранской ядерной программой.

Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что в этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем — и, естественно, командой американских переговорщиков.

В 2015 году Британия, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Исламской Республики. США в первый президентский срок Трампа (2017–2021) вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран объявила о постепенном уменьшении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

Ранее Трамп заявил, что снимет блокаду Ирана после договоренностей по ядерной программе.