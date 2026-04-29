Трамп назвал условие для снятия морской блокады Ирана

Axios: Трамп сохранит блокаду, пока Иран не откажется от ядерной программы

США не намерены отменять морскую блокаду Ирана, пока не будут достигнуты договоренности по иранской ядерной программе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Axios.

По его словам, Тегеран заинтересован в урегулировании ситуации и прекращении блокады.

«А я не хочу ее отменять, потому что я не хочу, чтобы у них появилось ядерное оружие», — сказал Трамп.

Он отметил, что блокада является более эффективным инструментом воздействия, чем бомбардировки. Она уже привела к тому, что Иран испытывает серьезные экономические проблемы и «задыхается, как фаршированный поросенок», добавил глава Белого дома.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил готовиться к длительному давлению на Иран через ограничение экспорта нефти и судоходства. В Белом доме рассматривали и другие сценарии, в том числе возобновление бомбардировок, однако сочли их более рискованными.

По мнению научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александра Ермакова, решение Трампа по длительной блокаде Ирана не отклоняется от изначальной тактики, ведь его основная цель — это создание внутренних протестов. Вашингтон намерен заставить Тегеран пойти на уступки, а возобновление бомбардировок только сплотит население перед внешней угрозой, объяснил эксперт.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

Ранее в Тегеране заявили, что Трамп пытается разрушить Иран.