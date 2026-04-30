В Кремле оценили способность Путина и Трампа одной беседой оздоровить ситуацию в мире

Песков: один разговор Путина и Трампа не может оздоровить обстановку в мире
Alex Brandon/AP/Иван Секретарев/РИА Новости

Одного телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа недостаточно, чтобы оздоровить обстановку в мире. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать утверждения экспертов о том, что недавняя беседа Путина и Трампа в какой-то степени улучшила ситуацию в мире. Представитель Кремля отметил, что не слышал таких мнений специалистов.

«Разумеется, один телефонный разговор с трудом может оздоровить обстановку в мире, потому что, к сожалению, концентрация конфликтов настолько велика и настолько серьезны последствия целого ряда конфликтов для международной обстановки в целом, для международной экономики, что, конечно, очень сложно эти тенденции прекратить в один момент», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос, обратил внимание, что созвоны глав государств в случае необходимости согласовываются «весьма оперативно».

29 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп провели очередные телефонные переговоры. Стороны обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке. В частности, российский лидер заявил о готовности Москвы объявить перемирие в боевых действиях с Киевом на период празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ рассказали о значении звонка Путина Трампу.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

