Европейских политиков призвали перестать «играть» в Четвертый рейх

Политик Медведчук: Европа превращается в осажденную крепость
Jana Rodenbusch/Reuters

Европа из «оазиса мира и благополучия» превращается в «осажденную со всех сторон крепость», которой «катастрофически» не хватает ресурсов для жизни. Об этом написал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, размещенной на сайте организации.

По его словам, европейским политикам нужно «перестать играть в Четвертый рейх», иначе континент ждет «ядерная катастрофа».

«Можно, конечно, подобно Гитлеру, сходить с ума от собственного величия, но, как учит история, подобная стратегия приводит исключительно к катастрофе для всего европейского континента. Но на этот раз это может быть ядерная катастрофа, которая поставит жирную точку в европейском политическом безумии», — отметил Медведчук.

По словам политика, сегодняшняя международная обстановка близка к ситуации, когда «все воюют против всех». Медведчук подчеркнул, что коллективный Запад «расколот в военном и экономическом отношении», и США могут столкнуться с другими членами НАТО «в Гренландии или Канаде». И виноват в этом не Вашингтон, потому что европейцы «поменяли» США на Украину, считает Медведчук.

Он также добавил, что Европа жертвует союзническими отношениями с США, «сознательно» выбирая политику противостояния с Россией. И потеря «могучего союзника» грозит европейским странам «трагическими последствиями в случае боевых действий», уверен Медведчук.

24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад объявил России открытую войну. 18 апреля глава МИД отметил, что европейские страны намерены сделать Украину «триггером глобальной угрозы».

Также директор Первого департамента стран Содружества Независимых Государств (СНГ) МИД России Микаэл Агасандян подчеркнул, что европейские страны взяли курс на форсированную милитаризацию и говорят об открытом противостоянии с Россией.

21 апреля зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев также написал, что США «не впрягутся» за Европу в случае прямой войны с Россией.

Ранее Медведчук рассказал, кем в Европе видят Киев.

 
