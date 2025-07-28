Лавров заявил об отсутствии у РФ союзников в войне против Запада

Россия впервые в истории воюет одна против всего Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на форуме «Территория смыслов». Об этом сообщает ТАСС.

«Дел у нас немало. Главное из этих дел — победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада», — сказал он.

По словам главы МИД, в Первую мировую и во Вторую мировую у РФ были союзники, однако на данный момент их нет. Лавров призвал полагаться только на собственные силы и не допускать слабины и слабости.

При этом министр отметил, что диалог российской стороны с администрацией президента США Дональда Трампа показывает, что разумные люди на Западе еще остаются. По его словам, у них есть достаточно серьезная поддержка внутри Соединенных Штатов.

В ходе этого же выступления Лавров заявил, что американский лидер прагматичен и не хочет никаких войн.

Ранее Лавров предрек проблемы для Европы из-за торговой сделки с США.