Лавров высказался о диалоге России с администрацией Трампа

Лавров: диалог с США показывает, что разумные люди на Западе еще остаются

Диалог российской стороны с администрацией президента США Дональда Трампа показывает, что разумные люди на Западе еще остаются. Об этом во время выступления на форуме «Территория смыслов» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«И у них достаточно серьезная поддержка, которая продемонстрирована развитием событий внутри Соединенных Штатов», — заявил он.

В ходе этого же выступления он отметил, что американский лидер прагматичен и не хочет никаких войн.

Помимо этого, глава МИД РФ на форуме заявил, что торговая сделка между США и Европейским союзом приведет к дальнейшей деиндустриализации Европы. По его словам, теперь энергоносители из США будут значительно дороже, чем российские.

27 июля бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Фред Флейц заявил, что могут потребоваться годы на то, чтобы воплотить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он выразил уверенность, что президент США сможет остановить украинский конфликт.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Трамп «размазал Европу» торговой сделкой.