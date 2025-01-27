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Россия заявила в ООН о череде фактов героизации нацизма в последние годы

Небензя: РФ направила генсеку ООН письмо с «перечнем фактов» героизации нацизма
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Mike Segar/Reuters

Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, содержащее «обширный перечень фактов» героизации нацистов и их пособников за последние годы. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«Нельзя забывать: не будь Великой Победы в 1945 году, не было бы ни ООН, ни мира, каким мы его знаем. Именно страны антигитлеровской коалиции взяли себе имя Объединенные Нации, и никто не имеет права предавать этот факт забвению», — сказал российский дипломат на мероприятии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста в штаб-квартире ООН.

Небензя не уточнил подробностей письма.

Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь Аушвиц (Освенцим).

Сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал бороться с попытками реабилитации нацизма. Гутерриш заявил, что мир обязан противостоять лжи, продвигать образование во всех странах и рассказывать правду.

Ранее ООН приняла резолюцию России против героизации нацизма.

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