В ВСУ высказались о возможности нового контрнаступления Украины

Новая попытка контрнаступления Украины может случиться, но только в том случае, если ВСУ смогут добиться «внутренней деморализации» российских войск. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил замкомандующего воздушных сил ВСУ Павел Елизаров.

«Если мы повысим эффективность и увеличим потери противника в технике и живой силе – это может привести к их внутренней деморализации. И тогда я не исключаю контрнаступление. Мы можем произвести контрнаступление и зафиксироваться на выгодных позициях», – отметил он.

При этом Елизаров подчеркнул, сейчас практически невозможны «масштабные прорывы» на фронте «на десятки километров с движением колонн». Он сказал, что в современном конфликте продвижение сторон «очень сложно», однако и у России, и у Украины «есть технологические решения», которые могут «изменить ситуацию», и вопрос в том, «кто быстрее их внедрит и как другая сторона отреагирует на это».

Замглавы украинских ВВС также отметил, что сейчас украинская армия «сильно зависит» от международной поддержки, и Украина сможет продолжать боевые действия, только если она сохранится.

Также в интервью Елизаров сказал, что за время украинского конфликта Киев потерял «преимущество» в дронах и упустил момент для «отвоевания» части территорий.

В апреле председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ не имеют возможности провести широкомасштабное контрнаступление на том или ином участке фронта, однако отдельные контратаки на том или ином участке фронта возможны. Также в апреле политолог Константин Блохин рассказал, что Евросоюз выделяет €90 млрд Украине не для восстановления страны, а для организации контрнаступления ВСУ.

В марте Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщал, что ВСУ готовятся к возможному контрнаступлению у Белгородской области.

Ранее Трамп заявил о поражении Украины в конфликте с Россией.