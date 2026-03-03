Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят подготовку к возможному контрнаступлению у Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

«ВСУ ведут подготовку к весеннему контрнаступлению около Белгородской области — противник уже стянул к границе почти восемь тысяч боевиков», — говорится в сообщении.

Среди бойцов, принимающих участие в подготовке, находятся наемники из Перу, КНР, Бразилии, Чехии, Тайваня и США. Кроме того, российские бойцы сообщили каналу о том, что противник рассредоточивает свои силы возле населенных пунктов Красная Яруга и Октябрьский в Харьковской области, где уже дислоцированы живая сила и военная техника.

Отмечается, что ВСУ также активно предпринимают попытки атаковать приграничные села с помощью беспилотников и минометов.

До этого французский историк Стефан Одуэн-Рузо заявил, что на передовой Россия, вероятно, уже одержала победу над Украиной, ведь сейчас проигрыш Киева кажется «неизбежным». Он подчеркнул, что поворотным моментом в конфликте стал провал украинского контрнаступления в 2023 году, в ходе которого ВСУ не смогли преодолеть «неприступную российскую оборону».

Ранее экс-советник Пентагона заявил о поражении Украины в вооруженном конфликте.