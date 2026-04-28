Евросоюз выделяет €90 млрд помощи Киеву не для восстановления страны, а для организации контрнаступления ВСУ, о котором так часто говорят. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«В ЕС действительно могут давить на Киев, но не для того, чтобы они пошли на какие-то уступки в переговорах с Россией. Наоборот, евродепутаты хотят, чтобы военные действия продолжались, а потому деньги Киеву выделяются исключительно для военных целей, для организации контрнаступления», — сказал политолог.

По его мнению, чтобы в полной мере получить обещанные €90 млрд помощи от Евросоюза, властям Украины придется продолжить активную мобилизацию населения.

«Евросоюз видит в Украине исключительно стратегический актив для борьбы против России. Так что деньги выделяются исключительно под военные цели», — заключил Блохин.

После одобрения Европейским союзом предоставления Украине крупного кредита в размере €90 млрд, на власти в Киеве усилилось давление. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung (BZ).

«Из-за того, что Европа вмешивается, а США уходят, надвигается следующий кризис. <...> Это происходит на фоне одобрения ЕС на прошлой неделе кредитов Украине на сумму €90 млрд. <...> Растущая зависимость от европейских фондов одновременно усиливает давление на украинское руководство с целью завоевания доверия доноров», — говорится в статье.

